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24 грудня 2019, вівторок, 20:46 8 Документ
Кабмін 2019-12-24T21:30:01+02:00
Українські Новини
Кабмін уріже витрати на навчання медиків

Кабмін уріже витрати на навчання медиків

Таня Войтюк
Зарплата, Лікарі, Медицина, Кабмін
Медицина. Фото: pexels
Медицина. Фото: pexels

Крім того, що Кабмін зобов'язав перерахувати тарифи на воду, завдяки чому сума в платіжці за тепло має знизитися до 30%, він також розпорядженням від 24 грудня перерозподілить кошти з держбюджету-2019 з метою виплати заборгованості із зарплати медичним працівникам на суму 41,1 млн грн.

Про це повідомив в Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Згідно з текстом розпорядження, планується зменшити бюджетні витрати за трьома бюджетними програмами, зокрема "Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги" (близько 3,4 млн грн), "Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я" (10,88 млн грн), "Субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та місті Києві" (26,82 млн грн).

Перерозподілені кошти будуть направлені на програму "Медична субвенція з держбюджету місцевим бюджетам".

Документ. Фото: t.me/oleksiihoncharenkoДокумент. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Раніше Українські Новини писали про те, що Зеленський доручив Кабміну негайно вирішити питання із затримкою зарплат вчителям і лікарям.

Тим часом у Польщі хочуть полегшити працевлаштування лікарів з України.

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