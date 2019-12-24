Мир починається з нас, - Зеленський привітав українців з Різдвом

Незважаючи на те, що більшість українців проти перенесення Різдва, Президент Володимир Зеленський бажає щастя і благополуччя кожній родині з нагоди Різдва (за григоріанським або новоюліанським календарем).

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У це світле свято забудемо про чвари. Це вечір згоди і єднання. Кожен з нас хоче, щоб якомога швидше до кожного українського дому прийшов мир. Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас, з нашого прийняття один одного, поваги, з нашого вміння любити", - написав Президент.

Він привітав українців з Різдвом Христовим і побажав, щоб світ першої Різдвяної зірки приніс щастя і добробут в кожну родину.

25 грудня Різдво відзначають Римо-Католицька церква і більшість Православних церков у світі (Константинопольська, Елладська, Болгарська і ряд інших помісних православних церков).

Як повідомляли Українські Новини, на цьому тижні українці будуть відпочивати в середу, 25 грудня, у зв'язку зі святкуванням католицького Різдва. Крім того, опубліковано список державних вихідних у січні.

Нагадаємо, в Православній церкві України Різдво вирішили не переносити.