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24 декабря 2019, вторник, 09:56 1387
Политика 2019-12-24T09:56:27+02:00
Українські Новини
В ПЦУ решили Рождество не переносить

В ПЦУ решили Рождество не переносить

Ольга Фандорина
Рождество, Митрополит Киевский Епифаний, ПЦУ
Рождество. Фото: pixabay
Рождество. Фото: pixabay

Переход Православной церкви Украины на григорианский календарь может внести "смятение" в украинское православие. Об этом сообщил архиерей ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook.

"Поспешное календарная реформа (и даже непродуманные одни попытки сейчас прорекламировали ее предложениями "удвоение празднование") потенциально "законсервируют" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут смятение в украинское православие на десятилетия вперед", - сообщил он.

Поэтому, по словам Зори, риски от реформы церковного календаря сегодня очевидны и реальны.

Как сообщали Українські Новини, Епифаний заявил, что если украинцы не против - то Рождество будем праздновать 25 декабря.

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Кроме того, в декабре 2019 выходным рекомендовали сделать католическое Рождество – 25 декабря (среда)

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