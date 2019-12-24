В ПЦУ решили Рождество не переносить

Переход Православной церкви Украины на григорианский календарь может внести "смятение" в украинское православие. Об этом сообщил архиерей ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook. "Поспешное календарная реформа (и даже непродуманные одни попытки сейчас прорекламировали ее предложениями "удвоение празднование") потенциально "законсервируют" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут смятение в украинское православие на десятилетия вперед", - сообщил он. Поэтому, по словам Зори, риски от реформы церковного календаря сегодня очевидны и реальны. Как сообщали Українські Новини, Епифаний заявил, что если украинцы не против - то Рождество будем праздновать 25 декабря. Выходные на Рождество: сколько будут отдыхать украинцы и когда отрабатывать. Кроме того, в декабре 2019 выходным рекомендовали сделать католическое Рождество – 25 декабря (среда)