В ПЦУ решили Рождество не переносить

Переход Православной церкви Украины на григорианский календарь может внести "смятение" в украинское православие. Об этом сообщил архиерей ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook.

"Поспешное календарная реформа (и даже непродуманные одни попытки сейчас прорекламировали ее предложениями "удвоение празднование") потенциально "законсервируют" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут смятение в украинское православие на десятилетия вперед", - сообщил он.

Поэтому, по словам Зори, риски от реформы церковного календаря сегодня очевидны и реальны.

Как сообщали Українські Новини, Епифаний заявил, что если украинцы не против - то Рождество будем праздновать 25 декабря.

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