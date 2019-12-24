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24 декабря 2019, вторник, 14:17 1068
Общество 2019-12-24T14:36:46+02:00
Українські Новини
Большинство украинцев против переноса Рождества, - соцопрос

Большинство украинцев против переноса Рождества, - соцопрос

Ярина Вацяк
Рейтинг, 25 декабря, Религия, Рождество
Рождество. Фото: Zingy Homes
Рождество. Фото: Zingy Homes

64% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не поддерживают перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

53% опрошенных совсем не поддерживают идею переноса празднования Рождества на 25 декабря, 11% - скорее не поддерживают, 4% - все равно.

16% респондентов полностью поддерживают перенос празднования Рождества, 9% - скорее поддерживают.

Опрос проводился 5-8 декабря, было опрошено 2 тыс. респондентов от 18 лет путем личного формализованного интервью (face-to-face).

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, в Православной церкви Украины решили Рождество не переносить.

Ранее Епифаний заявил, что если украинцы не против - то Рождество будем праздновать 25 декабря. По его словам, если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это и хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем.

Кроме того, в декабре 2019 выходным рекомендовали сделать католическое Рождество – 25 декабря (среда)

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