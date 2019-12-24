"Нафтогаз" сподівається підписати газовий контракт з "Газпромом" на цьому тижні

Представники Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" 26 грудня зустрінуться з представниками компанії "Газпром" (Росія) для узгодження умов нового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України.

Про це повідомив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"26 грудня команди "Нафтогазу" і "Газпрому" зустрінуться, щоб остаточно узгодити умови договорів. Кожна сторона має свої проекти договорів, а ось підписати потрібно тільки один комплект", - повідомив він.

Також Вітренко висловив сподівання, що сторонам вдасться узгодити умови договорів і завершити процес укладення нового контракту 27 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" і "Газпром" працюють над алгоритмом за виплати "Газпромом" 3 млрд доларів за рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма і відмови України від інших претензій.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявляє про те, що протокол домовленостей про продовження транзиту російського газу через територію України не містить домовленостей про прямі постачання російського газу.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.