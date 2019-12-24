"Океан Ельзи" відмовився коментувати гонорар Вакарчука за корпоратив у Мінську

"Океан Ельзи" відмовився надати інформацію про можливий гонорар депутата Ради Вакарчука ("Голос") за виступ в Мінську 21 грудня, коментувати який також відмовилася партія "Голос".

Прес-служба групи "Океан Ельзи" відмовилася надати інформацію про можливий гонорар депутата Верховної Ради від фракції "Голос" і лідера гурту Святослава Вакарчука за виступ групи в Мінську (Білорусь) 21 грудня.

Про це йдеться у відповіді прес-служби групи на запит Українських Новин.

"Інформація про комерційну діяльність є конфіденційною", - йдеться в ньому.

Проте прес-служба запевнила, що і компанія, що представляє інтереси групи, і сам Вакарчук подають у визначений законодавством час необхідну фінансову інформацію і звіти у відповідні органи і платять податки.

Як повідомляли Українські Новини, прес-служба "Голосу" не коментує можливий гонорар депутата Ради Вакарчука за виступ в Мінську 21 грудня.

Раніше Вакарчук втік із засідання Ради, щоб встигнути на концерт в Мінську. Тоді організатори київського концерту Вакарчука також засекретили його гонорар.

Тим часом Телеграм-канал "Хоробрі яйця" повідомив, що гонорар Вакарчука за виступ становив близько 100 тисяч євро.