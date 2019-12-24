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24 грудня 2019, вівторок, 18:29 10
Суспільство 2019-12-24T19:45:01+02:00
Українські Новини
Їжджу на тому ж Range Rover, в якому вбили сина, - Інна Соболєва

Їжджу на тому ж Range Rover, в якому вбили сина, - Інна Соболєва

Таня Войтюк
В'ячеслав Соболєв, Замах на Соболєва, Range Rover, вбивство, Кілер
Інна Соболєва. Фото: Facebook/Інна Соболєва
Інна Соболєва. Фото: Facebook/Інна Соболєва

Дружина бізнесмена і депутата В'ячеслава Соболєва, Інна Соболєва, через майже місяць після стрілянини в центрі Києва розповіла про те, що вона переміщається на тому ж Range Rover, в якому 1 грудня застрелили її трирічного сина під час замаху на чоловіка.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Країні".

"Я зараз їжджу на тому ж автомобілі Range Rover, в якому сталося вбивство. З тими ж номерними знаками, і мені не страшно в нього сідати. У нас пропав страх. Ми будемо і далі на ньому їздити. Нехай цього автомобіля бояться ті люди, які скоїли цей злочин", - заявила вона.

За словами Інни Соболєвої, перший тиждень після вбивства їх охороняла приватна фірма і подружжя їздили на броньованих автомобілях друзів. Зараз їх охороняє поліція.

Жінка також відтворила події 1 грудня. В їхньому ресторані "Маріо" в центрі Києва сім'я їла піцу, а потім поїхала додому. Куля кілера потрапила у хлопчика, бо В'ячеслав в момент пострілу нахилився.

"Ми з чоловіком сіли на передні крісла автомобіля. Саша стояв ззаду, по центру, між нашими сидіннями. Коли ми зупинилися на світлофорі, чоловік нахилився за роутером. І в той момент стався хлопок. Якщо б він не нахилився, куля потрапила б до нього. Куля черкнуло потилицю чоловіка, частки секунд. Зараз могло не бути їх обох. Хочу зазначити, що поліція досі не провела експертизу поранення мого чоловіка", - заявила Інна Соболєва.

Як повідомляли Українські Новини, по Range Rover В'ячеслава Соболєва стріляли ввечері в неділю, 1 грудня. По справі затримано двох 20-річних добровольця АТО.

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