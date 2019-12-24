За 5 років Україна отримає $15 млрд прибутку від транзиту газу, - Оржель

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що за 5 років Україна отримає 15 млрд доларів прибутку від транзиту російського газу в Європу через територію України.

Про це він написав у колонці виданню "Економічна правда", передають Українські Новини.

"Орієнтовний прибуток, з яким Україна вийшла з цієї зустрічі, це більше 3 млрд доларів арбітражу, плюс приблизно 3 млрд доларів за транзит в рік протягом 5 років", - повідомив міністр.

При цьому Оржель додав, що ця сума сформована без кабальних умов щодо придбання російського газу.

Як повідомляли Українські Новини, Оржель заявляє про те, що тариф на транзит російського газу буде збільшено.

Україна і Росія домовилися, що за новим контрактом про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

При цьому компанія "Газпром" (Росія) заплатить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" близько 3 млрд доларів за рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма до кінця 2019 року.

Після виплати Україна відмовиться від інших претензій до "Газпрому" стосовно відшкодування коштів, пов'язаних з наданням послуг з транзиту.