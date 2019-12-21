Тариф на транзит российского газа будет увеличен, - Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявляет о том, что тариф на транзит российского газа будет увеличен.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Учитывая, что у нас есть некоторое уменьшение гарантированных объемов транспортировки, стороны понимают, что тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку", - сказал он.

Конкретный тариф, по его словам, будет рассчитан регулятором на основании европейских методологий определения тарифа, исходя из объемов транспортировки.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

Также компания "Газпром" (Россия) заплатит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" около 3 млрд долларов по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма до конца 2019 года.