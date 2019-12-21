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21 декабря 2019, суббота, 12:31 153
Экономика 2019-12-21T13:15:01+02:00
Українські Новини
Тариф на транзит российского газа будет увеличен, - Оржель

Тариф на транзит российского газа будет увеличен, - Оржель

Анна Рудык
Транзит газа, Алексей Оржель, Транзит газа через Украину

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявляет о том, что тариф на транзит российского газа будет увеличен.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Учитывая, что у нас есть некоторое уменьшение гарантированных объемов транспортировки, стороны понимают, что тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку", - сказал он.

Конкретный тариф, по его словам, будет рассчитан регулятором на основании европейских методологий определения тарифа, исходя из объемов транспортировки.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа. 

Также компания "Газпром" (Россия) заплатит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" около 3 млрд долларов по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма до конца 2019 года.

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