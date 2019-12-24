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24 грудня 2019, вівторок, 17:46 8
Економіка 2019-12-24T19:30:03+02:00
Українські Новини
Гривня продовжує зростати: який курс валют після вихідного встановив НБУ

Гривня продовжує зростати: який курс валют після вихідного встановив НБУ

Анна Рудык
Курс валют, курс гривні, курс долара, курс євро
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Поки банкіри не прогнозують девальвацію гривні до кінця 2019 року, Національний банк знову підвищує офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 грудня, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 грудня, на 1,54 коп. до 23,2758 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3012,4878
100 доларів США 2325,5155
100 швейцарських франків 2368,6994
1000 ієн 212,6142
10 російських рублів 3,7407
100 євро 2576,6712

Як повідомляли Українські Новини, у 2020 році Кабінет Міністрів, Національний банк, підприємства і банки повинні виплатити 17,059 млрд доларів за зовнішніми боргами.

Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом валют 23 грудня на 6,95 коп. до 23,2803 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,72 коп. до 22,9324 UAH/USD.

Також після значного зміцнення гривні, яка досягла рівня 2016 року, а також побила світовий рекорд за темпами зростання, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні.

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