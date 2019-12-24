Гривня продовжує зростати: який курс валют після вихідного встановив НБУ

Поки банкіри не прогнозують девальвацію гривні до кінця 2019 року, Національний банк знову підвищує офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 грудня, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 грудня, на 1,54 коп. до 23,2758 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3012,4878 100 доларів США 2325,5155 100 швейцарських франків 2368,6994 1000 ієн 212,6142 10 російських рублів 3,7407 100 євро 2576,6712

Як повідомляли Українські Новини, у 2020 році Кабінет Міністрів, Національний банк, підприємства і банки повинні виплатити 17,059 млрд доларів за зовнішніми боргами.

Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом валют 23 грудня на 6,95 коп. до 23,2803 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,72 коп. до 22,9324 UAH/USD.

Також після значного зміцнення гривні, яка досягла рівня 2016 року, а також побила світовий рекорд за темпами зростання, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні.