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24 грудня 2019, вівторок, 17:56 15
Кабмін 2019-12-24T18:41:08+02:00
Українські Новини
У платіжках за грудень перерахують тарифи: скільки українці заплатять за тепло і воду

У платіжках за грудень перерахують тарифи: скільки українці заплатять за тепло і воду

Таня Войтюк
Ціна на газ, опалення, Гаряча вода, комунальні платежі, Кабмін
Платіжки за воду та опалення зменшуватися
Платіжки за воду та опалення зменшуватися

Окрім того, що українцям перерахують тарифи в наступному році, Кабінет Міністрів дозволив підприємствам коригувати тарифи на централізоване теплопостачання та централізоване гаряче водопостачання в залежності від зміни ціни природного газу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

"Згідно з прийнятою постановою "Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв'язку з зміною ціни природного газу", підставою для зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води є умова, коли ціна природного газу, придбана виконавцем у відповідному місці опалювального сезону, нижче ціни природного газу, врахованої в структурі тарифів, встановлених НКРЭКУ або органами місцевого самоврядування", - сказано в ньому.

Перший перерахунок за новими правилами споживачі отримають в січні 2020 року в платіжках за грудень 2019 року.

Сума перерахунку буде зарахована споживачам на оплату майбутніх платежів.

"Здійснення перерахунку дозволить зменшити платіжку споживача за грудень в середньому на 300-400 гривень. Тому, наприклад, за опалювальний сезон 2019/2020 років сім'я, що проживає в квартирі площею 65,3 кв. м, отримає зменшену платіжку в середньому на 800-1000 гривень", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" встановив гарантовану ціну на газ для населення.

Також Кабмін затвердив договори на гаряче водопостачання.

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