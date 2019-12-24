Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе

В то время как украинцы получат коммунальные платежки по новым правилам, Минрегион разработал проект правительственного постановления с новой формулой для тарифов, по которой украинцам могут пересчитать платежки на отопление и горячую воду, сообщает "Страна".

Проект был выставлен на общественное обсуждение, которое продлится до 12 января 2020 года. То есть, сам документ может быть принят до конца января. В нем говорится, что по формуле будет учтено снижение цены на газ, которое, по сравнению с прошлым отопительным сезоном, составило более 20%.

По мнению экспертов, платежки могут уменьшится в среднем на 15%. Но из-за того, что в октябре-декабре на улице было тепло, украинцы не сильно сэкономят. У многих и так в платежках пришли сниженные цифры.

Пересчитать платежки обещают задним числом - за октябрь-декабрь этого года. При этом "лишние" деньги не вернут, поскольку они пойдут в счет будущих платежей или на погашение долгов.

С нового года тариф обещают пересматривать каждый месяц - в зависимости от цены на газ. Но в "тарифной индексации" есть масса нюансов, которые могут сделать постановление Кабмина, если его примут, неработающим. В частности, пока непонятен механизм - как это будет работать на практике.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд переходит в онлайн и будет сообщать о выплатах по новой системе.

Также "Нефтегаз" установил гарантированную цену на газ для населения.