підписатися на розсилку
23 23.35
25.3 25.9
˟
24 грудня 2019, вівторок, 17:29 16
Судова влада 2019-12-24T17:36:07+02:00
Українські Новини
Проти членів правління Нацбанку відкриють справу, - НАБУ

Проти членів правління Нацбанку відкриють справу, - НАБУ

Таня Войтюк
НАБУ, ДБР, Нацбанк, Кримінальне провадження, НБУ
Держбюро розслідувань. Фото: ДБР
Держбюро розслідувань. Фото: ДБР

Після того як Президент України Володимир Зеленський схвалив перезавантаження ДБР, Вищий антикорупційний суд зобов'язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом зловживань та службової недбалості членів правління Національного банку.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

До суду звернувся голова правління ГО "Правове партнерство України зі скаргою на бездіяльність посадових осіб ДБР. У заяві він вказує про вчинення членами правління Національного банку України (НБУ) кримінальних злочинів, передбачених статтями 364, 367 Кримінального кодексу.

Заява надійшла в ГБР 4 грудня, однак справу не було відкрито. Але 20 грудня Вищий антикорупційний суд задовольнив скаргу і зобов'язав ДБР внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування по вказаних фактах.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило справу проти голови НБУ Якова Смолія за фактом декларування недостовірної інформації за 2015-2017 роки в частині майна на 18,3 млн гривень.

Тим часом ДБР розслідує підробку документів чиновником ГФС для отримання квартири.

Більше новин про: НАБУ ДБР Нацбанк Кримінальне провадження НБУ

Архів
Новини
Поліція ліквідувала гральний заклад у Волинській області, який відновив роботу 19:06
Дубневичу продовжили заборону виїжджати за кордон і зобов'язання носити електронний браслет 19:04
"Нафтогаз" сподівається підписати газовий контракт з "Газпромом" на цьому тижні 19:00
З наступного року фінансування вузів буде залежати від якості освіти, - Гончарук 18:51
Герус розповів, як планують витратити $3 млрд, які повинен виплатити "Газпром" 18:40
більше новин
"Нафтогаз" сподівається підписати газовий контракт з "Газпромом" на цьому тижні 19:00
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
Литва забороняє імпорт електроенергії з Білорусі на тлі зростання імпорту білоруської електроенергії України 10:11
Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко 14:48
Акціонер "Київметробуду" звинувачує в захопленні підприємства рейдерів Микитася 20:43
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
"Слуги народу" програли по всій країні: підсумкові результати виборів в ОТГ 10:45
"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську 16:00
Святослав Вакарчук
"Океан Ельзи" відмовився коментувати гонорар Вакарчука за корпоратив у Мінську 18:14
Москва готова розглянути зняття санкцій з України, - Медведєв 19:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok