Проти членів правління Нацбанку відкриють справу, - НАБУ

Після того як Президент України Володимир Зеленський схвалив перезавантаження ДБР,

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

До суду звернувся голова правління ГО "Правове партнерство України зі скаргою на бездіяльність посадових осіб ДБР. У заяві він вказує про вчинення членами правління Національного банку України (НБУ) кримінальних злочинів, передбачених статтями 364, 367 Кримінального кодексу.

Заява надійшла в ГБР 4 грудня, однак справу не було відкрито. Але 20 грудня Вищий антикорупційний суд задовольнив скаргу і зобов'язав ДБР внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування по вказаних фактах.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило справу проти голови НБУ Якова Смолія за фактом декларування недостовірної інформації за 2015-2017 роки в частині майна на 18,3 млн гривень.

Тим часом ДБР розслідує підробку документів чиновником ГФС для отримання квартири.