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23 декабря 2019, понедельник, 18:16 1597
Судебная власть 2019-12-23T20:00:02+02:00
Українські Новини
ГБР расследует подделку документов чиновником ГФС для получения квартиры

ГБР расследует подделку документов чиновником ГФС для получения квартиры

Анна Рудык
Подделка документов, ГБР, ГФС

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство относительно подделки документов заместителем начальника Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) одной из областей для получения от государства квартиры.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини.

"На днях начали досудебное расследование в отношении заместителя начальника ГУ ГФС одной из областей и еще ряда должностных лиц ведомства. По предварительной версии следствия, чиновник подделал документы и по предварительному сговору с начальником ГУ ГФС области и председателем одного из обслуживающих кооперативов незаконно получил в собственность квартиру площадью 79 кв. м", - написала она.

При этом, по ее словам, как выяснили следователи, чиновник и его семья уже имеют в собственности 4 квартиры общей площадью 230 кв. м и поэтому, согласно украинскому законодательству, он не имел права находиться в квартирной очереди и претендовать на государственное жилье.

Досудебное расследование начали по факту злоупотребления служебным положением.

На данный момент продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного уголовного преступления.

Расследование осуществляют следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ накрыла группировку, которая подделывала документы для въезда беженцев в Украину.

Ранее ГБР передало в суд дело о получении $12 тыс. взятки сотрудником ГФС.

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