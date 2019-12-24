Суд залишив у силі арешт підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко

Апеляційний суд залишив у силі арешт підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко без права внесення застави.

Дане рішення суд прийняв у вівторок, передають Українські Новини.

Таким чином, суд повністю задовольнив клопотання прокуратури.

Захист просив суд скасувати запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

Також суд задовольнив клопотання адвоката Кузьменко Владислава Добоша і дозволив допитати як свідків чоловіка Кузьменко Дмитра та головного лікаря Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Володимира Жовніра.

Крім того, суддя задовольнив клопотання захисту і прийняв рішення переглянути відео з дня вбивства Шеремета, яке використовувалося для експертизи ходьби підозрюваної, а також відео з участю Кузьменко, зняте в лікарні, де вона працює.

Адвокат заявив, що на відео зображені різні жінки.

Прокуратура просила суд додати до матеріалів справи документи про те, що напередодні обшуків з квартири Антоненка нібито була таємно винесена міна МОН-50.

Суд задовольнив дане клопотання.

Крім того, були додані протоколи допитів і розмов підозрюваних.

За Кузьменко хотіли поручиться 56 осіб, у тому числі діючі та колишні депутати Верховної Ради, а також лікарі, військові та волонтери.

Зокрема таку готовність висловили депутати Ради Яна Зінкевич, Михайло Бондар, Микола Величкович (всі - фракція "Європейська солідарність"), колишні депутати Олег Мусій (позафракційний), Наталія Веселова (фракція "Об'єднання "Самопоміч"), Оксана Корчинська (фракція Радикальної партії Олега Ляшка), депутат Київської міської ради Володимир Назаренко, головний лікар дитячого кардіоцентру Жовнір.

Як повідомляли Українські Новини, суд залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка.

Раніше експертиза підтвердила, що вилучена у Антоненка речовина аналогічна міні, що вбила Шеремета.