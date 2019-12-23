подписаться на рассылку
23.1 23.4
25.45 26
˟
  • Новости
  • Политика
  • Экспертиза подтвердила, что изъятое у Антоненко вещество аналогично убившей Шеремета мине
23 декабря 2019, понедельник, 15:50 1648
Политика 2019-12-23T16:54:51+02:00
Українські Новини
Экспертиза подтвердила, что изъятое у Антоненко вещество аналогично убившей Шеремета мине

Экспертиза подтвердила, что изъятое у Антоненко вещество аналогично убившей Шеремета мине

Влада Билоус
Влада Билоус
Убийство Шеремета, Экспертиза, убийство журналистов, Павел Шеремет, Андрей Антоненко

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины подтвердили, что изъятое у Андрея Антоненко (Riffmaster) взрывное вещество и мина, в результате которой погиб журналист Павел Шеремет, являются идентичными.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Согласно заключению экспертов, изъятое ​​при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50, изготовленной кустарным способом

Корпус изъятой МОН-50 изготовлен в 1987 году на заводе "Дунари" в городе Русе (Болгария). Данный корпус МОН-50 был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на Самарском заводе взрывчатых веществ в 1987 году. В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена.

Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство предпринимателя и взорвали авто журналиста Шеремета.

На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы, поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность.

На данный момент подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета. Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

Как сообщали Українськi Новини, суд начал рассматривать апелляцию на арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко.

Ранее суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко, так как судьи не успели ознакомиться с материалами дела.


До этого была опубликована переписка Антоненко, в которой он просит вынести мину. Перед обысками 12 декабря по телефону он попросил своего родственника вынести из квартиры боеприпас.

14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал Антоненко без права внесения залога до 8 февраля 2020 года

Больше новостей о: Убийство Шеремета Экспертиза убийство журналистов Павел Шеремет Андрей Антоненко

Архив
Новости
Суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко 16:53
Fitch подтвердил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 4 украинских госбанков 16:49
"Платформа Бойко" хочет, чтобы власть перестала ставить пропагандистские задачи Институту нацпамяти 16:41
Скриншот:facebook.com/yangasc1935
В Танзании пчелы напугали футболистов и сорвали матч 16:36
В Госгеокадастре объяснили, когда отмена моратория на продажу сельхозземель начнет действовать 16:27
больше новостей
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Определен топ-5 самых высокооплачиваемых авторов мира по версии Forbes 21:59
Выходные - это возможность провести свободное время с близкими. Фото: pexels
Выходные на Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать в январе 05:52 Инфографика
Сегодня зимнее солнцестояние: предостережения астрологов для знаков зодиака 06:30
Банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 12:28
больше новостей
Александр Кабанов. Фото: TK Media
Депутат от "Слуги народа" две недели выбирал Jaguar за 63 тыс. долларов в зале Рады 18:42
Диспетчеры "Укрэнерго" принудительно снизили генерацию АЭС на 400 МВт в воскресенье из-за низкого потребления электроэнергии, - Герус 15:14
На спортклуб Порошенко собираются подать в суд за съемку голых женщин, детей и Зеленского 15:48
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok