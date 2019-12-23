Экспертиза подтвердила, что изъятое у Антоненко вещество аналогично убившей Шеремета мине

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины подтвердили, что изъятое у Андрея Антоненко (Riffmaster) взрывное вещество и мина, в результате которой погиб журналист Павел Шеремет, являются идентичными.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Согласно заключению экспертов, изъятое ​​при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50, изготовленной кустарным способом

Корпус изъятой МОН-50 изготовлен в 1987 году на заводе "Дунари" в городе Русе (Болгария). Данный корпус МОН-50 был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на Самарском заводе взрывчатых веществ в 1987 году. В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена.

Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство предпринимателя и взорвали авто журналиста Шеремета.

На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы, поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность.

На данный момент подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета. Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

Как сообщали Українськi Новини, суд начал рассматривать апелляцию на арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко.

Ранее суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко, так как судьи не успели ознакомиться с материалами дела.



До этого была опубликована переписка Антоненко, в которой он просит вынести мину. Перед обысками 12 декабря по телефону он попросил своего родственника вынести из квартиры боеприпас.

14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал Антоненко без права внесения залога до 8 февраля 2020 года