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  • Лукашенко погрожує позбавити Росію двох ниток нафтопроводу "Дружба"
24 грудня 2019, вівторок, 16:03 15
Світ 2019-12-24T16:04:32+02:00
Українські Новини
Лукашенко погрожує позбавити Росію двох ниток нафтопроводу "Дружба"

Лукашенко погрожує позбавити Росію двох ниток нафтопроводу "Дружба"

Валерия Драгомирова
Олександр Лукашенко, Путін, Росія-Білорусь, Газ
Олександр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Олександр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що пільговими цінами на нафту і газ Росія повинна компенсувати Білорусі збиток від аварії на Чорнобильській АЕС. Про це він сказав під час візиту до Бресту, повідомляється на сайті президента Білорусі.


Також повідомляється, що якщо країні доведеться закуповувати реверсний газ у Польщі, то доведеться позбавити Росію двох ниток трубопроводу "Дружба", за яким вона постачає нафту в країни Східної Європи та Німеччини.

Лукашенко нагадав, що від чорнобильської катастрофи постраждала третина населення Білорусі.

"Ми що, будували цю станцію? Ні. Ми її підривали? Ні. А хто постраждав більше? Ми. Тоді центральна влада в особі Михайла Горбачова взяла на себе відповідальність за Білорусь. Країна розвалилася. Хто правонаступник? Вони завжди кажуть - влада Росії: "Ми правонаступники Радянського Союзу... Але ти хоча б за це (ми не просимо грошей, нічого) допоможи - 10-15 мільярдів кубометрів газу за прийнятними цінами. Не безкоштовно, не в збиток "Газпрому", постав у Білорусь. Адже Люди постраждали. І як правонаступники", - сказав Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, колишній боєць "ескадрону смерті" розповів про вбивства критиків Лукашенка.

Також ЗМІ повідомили, що Путін і Лукашенко не підписали документи про інтеграцію Білорусі.

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