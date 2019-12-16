Бывший боец "эскадрона смерти" рассказал об убийствах критиков Лукашенко

Экс-боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский заявил, что был одним из тех, кто 20 лет назад убил экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию.

Об этом он рассказал "DW".



По его словам, эти убийства были совершены бойцами отряда при исполнении служебных обязанностей после получения официального приказа.

Гаравский утверждает, что в 1999-2003 годах был бойцом СОБРа - специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси.

Также он не исключает убийство отрядом журналиста Дмитрия Завадского, отметив, что в день его исчезновения бойцы отряда были вдруг отозваны из высходного.

После выхода из службы Гаравский покинул силовые структуры, работал на предприятии по изготовлению мебели, однако чувствовал слежку за собой. Он несколько раз пытался передать СМИ информацию о смерти оппозиционных политиков, после чего с ним случилась дорожная авария, которую он трактует как покушение.

После этого Гаравский принял решение получить статус беженца в одной из стран ЕС. Название страны, в которой он находится, так и не назвал.



Заявления бывшего бойца СОБРа способны дать новый импульс выяснению обстоятельств предположительно заказных убийств 20-летней давности. В этом уверена немецкий политик из партии "Союз-90"/"зеленые" Маргарете Баузе (Margarete Bause), член комитета бундестага по правам человека.



"Нельзя забывать, что серьезные обвинения в том, что президент Лукашенко лично был вовлечен в эти преступления, до сих пор не сняты. Правительство Германии и ЕС не имеют права прекращать требовать разъяснений. Они должны делать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответу", - заявила Маргарете Баузе DW.