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24 грудня 2019, вівторок, 14:17 6
Суспільство 2019-12-24T14:45:02+02:00
Українські Новини
Більшість українців проти перенесення Різдва

Більшість українців проти перенесення Різдва

Ярина Вацяк
Релігія, ПЦУ, 25 грудня, Різдво
Різдво. Фото: Zingy Homes
Різдво. Фото: Zingy Homes

64% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не підтримують перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

53% опитаних зовсім не підтримують ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня, 11% - скоріше не підтримують, 4% - все одно.

16% респондентів повністю підтримують перенесення святкування Різдва, 9% - скоріше підтримують.

Опитування проводилося 5-8 грудня, було опитано 2 тис. респондентів від 18 років шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face).

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, в Православній церкві України Різдво вирішили не переносити.

Раніше Епіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня. За його словами, якщо церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це і хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем.

Крім того, в грудні 2019 вихідним рекомендували зробити католицьке Різдво – 25 грудня (середа).

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