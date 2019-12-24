Більшість українців проти перенесення Різдва

64% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не підтримують перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

53% опитаних зовсім не підтримують ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня, 11% - скоріше не підтримують, 4% - все одно.

16% респондентів повністю підтримують перенесення святкування Різдва, 9% - скоріше підтримують.

Опитування проводилося 5-8 грудня, було опитано 2 тис. респондентів від 18 років шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face).

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, в Православній церкві України Різдво вирішили не переносити.

Раніше Епіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня. За його словами, якщо церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це і хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем.

Крім того, в грудні 2019 вихідним рекомендували зробити католицьке Різдво – 25 грудня (середа).