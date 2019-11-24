Епифаний заявил, что если украинцы не против - то Рождество будем праздновать 25 декабря

Рождество можно праздновать по григорианскому календарю 25 декабря, если украинцы этого хотят. Об этом заявил п редстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Об этом сообщает религиозно-информационная служба.

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ. Если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет и говорить об изменениях в церкви", - отметил глава ПЦУ.

По его словам, если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это и хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем.

Напомним, выходные на Рождество: сколько будут отдыхать украинцы и когда отрабатывать.

Кроме того, в декабре 2019 выходным рекомендовали сделать католическое Рождество – 25 декабря (среда)