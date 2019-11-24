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24 ноября 2019, воскресенье, 20:59 16
Общество 2019-11-24T20:59:30+02:00
Українські Новини
Епифаний заявил, что если украинцы не против - то Рождество будем праздновать 25 декабря

Епифаний заявил, что если украинцы не против - то Рождество будем праздновать 25 декабря

Рождество, Митрополит Киевский Епифаний
Епифаний. Скриншот трансляции .5.ua
Епифаний. Скриншот трансляции .5.ua

Рождество можно праздновать по григорианскому календарю 25 декабря, если украинцы этого хотят. Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Об этом сообщает религиозно-информационная служба.

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ. Если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет и говорить об изменениях в церкви", - отметил глава ПЦУ.

По его словам, если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это и хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем.

Напомним, выходные на Рождество: сколько будут отдыхать украинцы и когда отрабатывать.

Кроме того, в декабре 2019 выходным рекомендовали сделать католическое Рождество – 25 декабря (среда)

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