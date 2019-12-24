Зеленський схвалив перезавантаження ДБР

Президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

24 грудня закон повернуто до парламенту за підписом Президента.

Згідно з законом, директор ДБР Роман Труба і його заступники автоматично вважаються звільненими.

Також директор бюро призначається Президентом за поданням конкурсної комісії та звільняється з посади Президентом; також він буде реалізовувати свої повноваження одноосібно, а не спільно зі своїми заступниками.

При цьому директор зможе самостійно призначати за результатами відкритого конкурсу до 3 заступників, які будуть його замінювати.

Визнання роботи незадовільною є підставою для звільнення директора ДБР.

протягом 5 днів з дня набрання законом чинності (документ вступає в силу на наступний день після його опублікування), Президент призначає виконуючого обов'язки директора ДБР на строк до 3 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче встановити одноосібну форму правління ДБР.

3 грудня Рада прийняла відповідний законопроект у другому читанні.