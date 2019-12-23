В Інституті нацпам'яті вважають, що символіку СС можуть показувати тільки в кіно

Український інститут національної пам'яті, директором якого замість Володимира В'ятровича призначили Дробовича Антона, планує створити Архів репресивних органів загальною вартістю 550 млн гривень і заявив, що публічно демонструвати символіку СС можуть тільки актори або реконструктори. Про це він заявив на своїй прес-конференції, передає Громадське.

"Якщо відповідати на питання про те, чи сприяє суспільному діалогу публічна демонстрація якихось військових ідентифікацій СС... Звісно, не сприяє. У тому числі, це ображає пам'ять багатьох людей, які віддали життя за те, щоб не опинитися під владою нацистів. Єдине, що, якщо мова йде про акторів, які знімаються в кіно, або реконструкторах, які відіграють сцени, в тому числі, щоб показати злочини нацистів, це може бути. А так публічна демонстрація не сприяє і взагалі абсолютно не відповідає європейським нормам та практикам", - заявив Дробович.

Як повідомляли Українські Новини, Дробович окреслив пріоритети роботи Інституту нацпам'яті.

Раніше він заявив, що Україна не буде блокувати ексгумацію польських поховань.