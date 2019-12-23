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23 декабря 2019, понедельник, 13:47 1246
Общество 2019-12-23T13:48:01+02:00
Українські Новини
Архив Института нацпамяти на Троещине обойдется в 550 млн гривен

Архив Института нацпамяти на Троещине обойдется в 550 млн гривен

Таня Войтюк
Институт нацпамяти, Антон Дробович, Троещина, декоммунизация
Антон Дробович. Фото: Facebook/Anton Drobovych
Антон Дробович. Фото: Facebook/Anton Drobovych

Украинский институт национальной памяти, новым директором которого 4 декабря назначили Антона Дробовича, намерен создать Архив репрессивных органов общей стоимостью 550 млн гривен.

Об этом директор института Антон Дробович сообщил на пресс-конференции в понедельник, передают Українські Новини.

"Большая часть в работе по декоммунизации - это создание Архива репрессивных органов", - сказал он.

По словам Дробовича, в 2020 году на создание архива из бюджетных средств будет выделено около 50 млн гривен, а общая стоимость проекта составляет 550 млн гривен.

"В 2020 году мы приблизимся к адаптации этого помещения к потребностям архива... За 2020 год мы продвинемся в этом плане, но речь идет о минимум нескольких годах, если нам увеличат финансирование на капитальных ремонт, на строительство, реставрацию", - сказал Дробович.

Директор института отметил, что под создание архива выделено помещение в районе Троещины площадью 10 000 кв м, однако со временем его площадь будет расширена до 19 000 кв м.

"Архив станем мощным интеллектуальным центром, в который будут приезжать советологи, ученные со всего мира. Это большой 8-этажный исследовательский центр с конференц-залами, дискуссионными комнатами, архивохранилищем", - отметил Дробович.

По его словам, это будет самый большой открытый архив документов репрессивных органов в Европе.

Как сообщали Українські Новини, Дробович обозначил приоритеты работы Института нацпамяти

Ранее он заявил, что Украина не будет блокировать эксгумацию польских захоронений.

Больше новостей о: Институт нацпамяти Антон Дробович Троещина декоммунизация

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