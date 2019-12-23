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23 декабря 2019, понедельник, 13:30 2275
Общество 2019-12-23T15:00:03+02:00
Українські Новини
Председатель Института нацпамяти считает противодействие российской гибридной агрессии приоритетом работы инст

Председатель Института нацпамяти считает противодействие российской гибридной агрессии приоритетом работы института

Валерия Драгомирова
Антон Дробович, российская агрессия, Украинский институт национальной памяти
Антон Дробович. Фото: Facebook/Anton Drobovych
Антон Дробович. Фото: Facebook/Anton Drobovych

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает противодействие российской гибридной агрессии приоритетом работы института.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українські Новини.

"И последний большой приоритет – это противодействие российской гибридной агрессии в Украине. Это касается борьбы с дезинформацией, мифами, которыми нас пытаются щедро снабжать противники", - сказал он.

Среди приоритетов деятельности института Дробович также выделил декоммунизацию, усилия на международной арене по признанию Голодомора геноцидом украинского народа, завершение создания Музея "Революции достоинства" и мемориала Небесной сотни, усиление культурного общественного диалога.

Одним из способов усиления культурного диалога он назвал создание мобильных приложений и игр по истории Украины, которые, по мнению Дробовича, должны вызвать интерес граждан к таким темам.

Кроме этого, ожидается проведение симпозиумов и школьных диалогов по анализу политических текстов по методологии Института Аспена в Киеве (The Aspen Institute Kyiv), выпускником которого является Дробович (программа "Ценности и общество").

Как сообщали Українськi Новини, 4 декабря Кабинет Министров назначил председателем Института нацпамяти эксперта в сфере образования и культуры Дробовича.

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