Украина не будет блокировать эксгумацию польских захоронений, - председатель Института нацпамяти

Председатель Института национальной памяти Антон Дробович заявляет, что Украина не будет блокировать эксгумацию польских захоронений.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямой", передают Українськi Новини.



"По блокированию эксгумации захоронений, я считаю, что такое больше не повторится, потому что это вопрос гуманизма и общечеловеческого уважения. Мы не будем со своей стороны препятствовать и, думаю, что Польша также не будет препятствовать таким процессам. Если такие факты будут происходить, то тут надо привлекать международных посредников, но думаю, что таких фактов больше не будет", - сказал председатель.



Он также отметил, что вандализм и провокации в таких случаях недопустимы.



"И всем хорошо известно, где сидят конечные бенефициары этих провокаций. Поэтому мы хотим в сотрудничестве с правоохранителями показывать этих людей, чтобы было понятно, что это не хулиганство, а умышленные попытки распространить вражду между народами", - сказал Дробович.



Он также сказал, что хотел бы, чтобы Украина и Польша выпустили совместный учебник.



По мнению Дробовича, учебник так или иначе выпустят, с участием Института нацпамяти Польши или без него.



Как сообщали Українськi Новини, Институт национальной памяти намерен сфокусировать свою деятельность на объединяющих людей личностях и вести диалог с другими государствами.