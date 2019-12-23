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23 грудня 2019, понеділок, 20:02 6
Події 2019-12-23T23:15:02+02:00
Українські Новини
Чоловік в обстріляному у Києві автомобілі помер до приїзду медиків

Чоловік в обстріляному у Києві автомобілі помер до приїзду медиків

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
ДТП в Києві, обстріл автомобіля

У Києві помер чоловік, якого поранили в результаті стрілянини біля кафе Очеретяний кіт, він загинув на місці події. Про це повідомила столична поліція в Facebook у понеділок, 23 грудня.

Поліцейські спілкуються з заявницею і оглядають місце події, щоб встановити всі обставини. Як відомо, введений план " Сирена для піймання злочинця, який влаштував стрілянину.

Як повідомляли Українські новини, у Києві у Дніпровському районі невідомий на сірому Volkswagen Passat влаштував стрілянину з Toyota і втік у бік моста Патона.

У центрі Києва обстріляли Range Rover, загинула 3-річна дитина.

Обстріляний автомобіль належав депутату Соболєву: в машині, загинув його син.

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