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23 грудня 2019, понеділок, 21:00 6
Життя 2019-12-23T21:30:01+02:00
Українські Новини
У вівторок мороз буде тільки в Карпатах: прогноз погоди

У вівторок мороз буде тільки в Карпатах: прогноз погоди

Ярина Вацяк
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Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

За прогнозом погоди на вівторок, 24 грудня, коли у деяких регіонах України оголошено штормове попередження, в Києві хмарно, часом дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +6...+8 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, часом дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень +3...+9 градусів.

В Карпатах сильний мокрий сніг, температура вночі +1...-4 градуси, вдень +1...-4 градуси.

У Моршині сильний дощ, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +3...+5 градусів.

У Трускавці сильний дощ, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +3...+5 градусів.

У Сваляві дощ, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +5...+7 градусів.

На півночі України хмарно, часом дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень +3...+9 градусів.

У центрі України хмарно, часом дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, вдень +3...+10 градусів.

На сході України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +2...+8 градусів.

На півдні України хмарно, часом дощ, тільки вночі в Запорізькій області без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, удень +6...+12 градусів.

У Криму хмарно, часом дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +7...+12 градусів.

У Ялті часом дощ. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень +9...+11 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, вперше в історії у грудні температура в Києві підскочила до рекордних +15 градусів.

Тим часом синоптик розповіла, коли в Україні похолодає.

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