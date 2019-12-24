НБУ продовжує зміцнювати гривню: офіційний курс валют на вівторок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 грудня, на 1,54 коп. до 23,2758 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 грудня, на 3,41 коп. до 23,2912 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3007,6435 100 доларів США 2327,5766 100 швейцарських франків 2371,4729 1000 ієн 212,7241 10 російських рублів 3,7391 100 євро 2577,7911

Як повідомляли Українські Новини, національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 24 грудня, на 1,30 коп. до 23,2767 UAH/USD.

Також в Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі по темпах падіння національної валюти.

А НБУ під кінець року змінив порядок розрахунку курсів валют і опублікував порядок роботи нової банкової системи.