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23 грудня 2019, понеділок, 19:25 3
Суспільство 2019-12-23T19:45:02+02:00
Українські Новини
На заході України у двох областях через негоду обмежать рух

На заході України у двох областях через негоду обмежать рух

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Негода в Україні, Обмеження руху

У Львівській та Івано-Франківській областях рух на дорогах обмежать через погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в понеділок, 23 грудня.

У Львівській області планується обмеження руху вантажних транспортних засобів сьогодні, 23 грудня, з 20:00 по 9:00 24 грудня на автошляхах:

  • М-06 Київ-Чоп (на ділянці м. Стрий - межа Закарпатської обл.);
  • Н-13 Львів-Самбір-Ужгород (на ділянці м. Старий Самбір - межа Закарпатської обл.);
  • Н-09 Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів (на ділянці с. Давидів - межа з ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл.);
  • Т-1402 Східниця-Пісочна (на ділянці м. Східниця - м. Дрогобич).

В Івано-Франківській області обмежать рух вантажівок з 2:00 24 грудня на ділянках гірських перевалах:

  • Н-09 Мукачево-Львів (Яблунецький перевал);
  • Р-21 Долина-Хуст (Вишкивский перевал);
  • Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (Буковецький і Кривопільський перевали).

Як повідомляли Українські Новини, для частини України оголосили штормове попередження через хуртовины та шквального вітру. Крім цього синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

Тим часом, вперше в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів у грудні.

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