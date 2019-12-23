На заході України у двох областях через негоду обмежать рух

У Львівській та Івано-Франківській областях рух на дорогах обмежать через погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в понеділок, 23 грудня.

У Львівській області планується обмеження руху вантажних транспортних засобів сьогодні, 23 грудня, з 20:00 по 9:00 24 грудня на автошляхах:

М-06 Київ-Чоп (на ділянці м. Стрий - межа Закарпатської обл.);

Н-13 Львів-Самбір-Ужгород (на ділянці м. Старий Самбір - межа Закарпатської обл.);

Н-09 Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів (на ділянці с. Давидів - межа з ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл.);

Т-1402 Східниця-Пісочна (на ділянці м. Східниця - м. Дрогобич).

В Івано-Франківській області обмежать рух вантажівок з 2:00 24 грудня на ділянках гірських перевалах:

Н-09 Мукачево-Львів (Яблунецький перевал);

Р-21 Долина-Хуст (Вишкивский перевал);

Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (Буковецький і Кривопільський перевали).

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