На заході України у двох областях через негоду обмежать рух

У Львівській та Івано-Франківській областях рух на дорогах обмежать через погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в понеділок, 23 грудня. У Львівській області планується обмеження руху вантажних транспортних засобів сьогодні, 23 грудня, з 20:00 по 9:00 24 грудня на автошляхах: М-06 Київ-Чоп (на ділянці м. Стрий - межа Закарпатської обл.); Н-13 Львів-Самбір-Ужгород (на ділянці м. Старий Самбір - межа Закарпатської обл.); Н-09 Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів (на ділянці с. Давидів - межа з ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл.); Т-1402 Східниця-Пісочна (на ділянці м. Східниця - м. Дрогобич). В Івано-Франківській області обмежать рух вантажівок з 2:00 24 грудня на ділянках гірських перевалах: Н-09 Мукачево-Львів (Яблунецький перевал); Р-21 Долина-Хуст (Вишкивский перевал); Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (Буковецький і Кривопільський перевали). Як повідомляли Українські Новини, для частини України оголосили штормове попередження через хуртовины та шквального вітру. Крім цього синоптики дали прогноз погоди на всю зиму. Тим часом, вперше в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів у грудні.