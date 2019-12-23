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23 грудня 2019, понеділок, 18:47 6
Економіка 2019-12-23T19:11:45+02:00
Українські Новини
Гривня продовжує зміцнюватися: офіційний курс НБУ на 24 грудня

Гривня продовжує зміцнюватися: офіційний курс НБУ на 24 грудня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс гривні
Гроші. Фото: pixabay
Гроші. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 грудня, на 1,54 коп. до 23,2758 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 грудня, на 3,41 коп. до 23,2912 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3007,6435
100 доларів США 2327,5766
100 швейцарських франків 2371,4729
1000 ієн 212,7241
10 російських рублів 3,7391
100 євро 2577,7911

Як повідомляли Українські Новини, національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, встановлюється ним на 24 грудня, на 1,30 коп. до 23,2767 UAH/USD.

Також в Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі по темпах падіння національної валюти.

А НБУ під кінець року змінив порядок розрахунку курсів валют і опублікував порядок роботи нової банкової системи.

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