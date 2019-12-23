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23 грудня 2019, понеділок, 17:17 12
Судова влада 2019-12-23T18:30:03+02:00
Українські Новини
Справу про вбивство 5-річного хлопчика під Києвом передано в суд

Справу про вбивство 5-річного хлопчика під Києвом передано в суд

Анна Рудык
Вбивство дитини в Переяслав-Хмельницькому, смерть дитини, Вбивство дитини
П'ятирічний Кирило з Переяслав-Хмельницького. Фото: 112
П'ятирічний Кирило з Переяслав-Хмельницького. Фото: 112

Прокуратура Київської області передала до суду обвинувальний акт у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури області, передають Українські Новини.

Обвинувальний акт складений за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї), ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу.

За версією слідства, в травні 2019 четверо чоловіків, перебуваючи на території приватного будинку, ймовірно заради розваги здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян.

В результаті одного з пострілів малолітня дитина отримала смертельне поранення.

За даними слідства двоє із зазначених чоловіків - колишні працівники поліції, неповнолітній син одного з них та їх товариш.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваним у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому продовжили арешт до Нового року.

Також на початку листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що 5-річний хлопчик був убитий в результаті рикошету кулі від каменя.

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