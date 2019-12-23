У Зеленського прокоментували запуск поїздів Росією через Керченську протоку

Представництво Президента Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим заявляє про незаконність відкриття залізничного руху по мосту через Керченську протоку. Про це йдеться в повідомленні представництва на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим відзначає протиправність запуску залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України - Автономною Республікою Крим і м. Севастополь, який відбувся сьогодні, 23 грудня 2019 року", - йдеться в ньому. Будь-який в'їзд і виїзд на територію Криму має відбуватися тільки за погодженням з українською стороною і через контрольний пункт в'їзду\/виїзду (КПВВ) на адміністративному кордоні. Представництво також засуджує черговий неузгоджений з Україною візит 23 грудня Президента Росії Володимира Путіна до Криму. Наголошується, що такі дії Росії є грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, зневагою до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. Як повідомляли Українські Новини, Росія відкрила рух по залізничній частині мосту через Керченську протоку. Тим часом ЄС хоче запровадити санкції проти 6 причетних до будівництва Керченського мосту.