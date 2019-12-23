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23 грудня 2019, понеділок, 16:26 11
Президент 2019-12-23T18:30:03+02:00
Українські Новини
У Зеленського прокоментували запуск поїздів Росією через Керченську протоку

У Зеленського прокоментували запуск поїздів Росією через Керченську протоку

Анна Рудык
Керченська протока, Володимир Зеленський, анексія Криму

Представництво Президента Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим заявляє про незаконність відкриття залізничного руху по мосту через Керченську протоку.

Про це йдеться в повідомленні представництва на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим відзначає протиправність запуску залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України - Автономною Республікою Крим і м. Севастополь, який відбувся сьогодні, 23 грудня 2019 року", - йдеться в ньому.

Будь-який в'їзд і виїзд на територію Криму має відбуватися тільки за погодженням з українською стороною і через контрольний пункт в'їзду/виїзду (КПВВ) на адміністративному кордоні.

Представництво також засуджує черговий неузгоджений з Україною візит 23 грудня Президента Росії Володимира Путіна до Криму.

Наголошується, що такі дії Росії є грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, зневагою до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Як повідомляли Українські Новини, Росія відкрила рух по залізничній частині мосту через Керченську протоку.

Тим часом ЄС хоче запровадити санкції проти 6 причетних до будівництва Керченського мосту.

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