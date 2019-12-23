У Держгеокадастрі пояснили, коли скасування мораторію на продаж сільгоспземель почне діяти

Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення діє до набрання чинності закону про обіг таких земель.

Про це йдеться у зверненні голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Дениса Башлика, передають Українські Новини.

Наголошується, що вперше за тривалий період парламент не прийняв закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель.

"Якщо коротко: мораторій діє. Якщо детально: перехідні положення Земельного кодексу передбачають, що мораторій діє до набрання чинності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення ..." Щорічне його продовження не мало юридичного сенсу, а виконувала насамперед PR-цілі для окремих політичних сил", - розповів Башлик.

Він також підкреслив, що прогнози про формування "дикого" ринку землі після 1 січня 2020 року не мають під собою ніяких підстав.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив план здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі землі після того, як Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі.

Тим часом міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов прогнозує додаткове зростання валового внутрішнього продукту після запуску ринку землі 1 жовтня 2020 року на 0,23% у 2020 році.