Аграриям удешевят кредиты для покупки земли: Кабмин одобрил план

Кабинет Министров одобрил план удешевления кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям для покупки земли после того, как Верховная Рада проголосовала за открытие рынка земли.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.

"Именно поэтому 29 сентября правительство приняло соответствующую концепцию (удешевление кредитов), а в среду 4 декабря определило четкий план мероприятий для достижения поставленной цели", - сказано в нем.

Согласно сообщению, предусматривается создание Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Фонда частичного кредитования земли, законопроект о котором будет представлен в парламент в декабре.

Также предполагается определение порядка компенсации процентной ставки по кредитам на покупку земли и частичной компенсации кредита в 1-м квартале 2020 года, что позволит существенно снизить ставку по кредитам.

Отмечается, что указанные в документе меры позволят создать предпосылки для запуска полноценного оборота земли сельскохозяйственного назначения, а также позволит малым товаропроизводителям получить дешевые кредитные ресурсы для покупки земель.

Как сообщали Українськi Новини, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прогнозирует дополнительный рост валового внутреннего продукта после запуска рынка земли 1 октября 2020 года на 0,23% в 2020 году.

Ранее Президент Владимир Зеленский обещает, что закон о запуске рынка земли разрешит продавать и покупать землю только украинским гражданам и компаниям, а иностранным - только по решению всеукраинского референдума.