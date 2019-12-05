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05 декабря 2019, четверг, 06:15 535
Кабмин 2019-12-05T07:45:02+02:00
Українські Новини
Аграриям удешевят кредиты для покупки земли: Кабмин одобрил план

Аграриям удешевят кредиты для покупки земли: Кабмин одобрил план

Ярина Вацяк
Кабмин, Мораторий на продажу земли, Аграрии, Рынок земли, кредиты на землю

Кабинет Министров одобрил план удешевления кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям для покупки земли после того, как Верховная Рада проголосовала за открытие рынка земли.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.

"Именно поэтому 29 сентября правительство приняло соответствующую концепцию (удешевление кредитов), а в среду 4 декабря определило четкий план мероприятий для достижения поставленной цели", - сказано в нем.

Согласно сообщению, предусматривается создание Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Фонда частичного кредитования земли, законопроект о котором будет представлен в парламент в декабре.

Также предполагается определение порядка компенсации процентной ставки по кредитам на покупку земли и частичной компенсации кредита в 1-м квартале 2020 года, что позволит существенно снизить ставку по кредитам.

Отмечается, что указанные в документе меры позволят создать предпосылки для запуска полноценного оборота земли сельскохозяйственного назначения, а также позволит малым товаропроизводителям получить дешевые кредитные ресурсы для покупки земель.

Как сообщали Українськi Новини, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прогнозирует дополнительный рост валового внутреннего продукта после запуска рынка земли 1 октября 2020 года на 0,23% в 2020 году.

Ранее Президент Владимир Зеленский обещает, что закон о запуске рынка земли разрешит продавать и покупать землю только украинским гражданам и компаниям, а иностранным - только по решению всеукраинского референдума.

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