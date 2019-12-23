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23 грудня 2019, понеділок, 14:37 23
Політика 2019-12-23T14:44:32+02:00
Українські Новини
Обмеження колекторської діяльності: експерт знайшов головну ваду в новому законі

Обмеження колекторської діяльності: експерт знайшов головну ваду в новому законі

Таня Войтюк
Колектори, Боржники, Банк, борг
Колекторська діяльність. Фото: mfo.kiev
Колекторська діяльність. Фото: mfo.kiev

Верховна Рада 12 грудня прийняла за основу законопроект "Про захист прав і законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності" (№ 2133), який забороняє колекторам загрожувати боржникам. Документ повинен перевести взаємовідносини між боржниками і колекторами в цивілізоване русло, проте в законопроекті нічого не сказано про захист прав кредиторів.

Про це повідомив економіст Борис Кушнірук в коментарі сайту "Сьогодні".

"Питання не стільки про колекторської діяльності, скільки про те, якою мірою наш Цивільний кодекс забезпечує, щоб, з одного боку, не було порушень прав кредиторів, а з іншого – щоб не було порушень прав позичальників", - пише він.

Колектори з'являються тому, що банки або інші кредитні установи не можуть отримати назад свої кошти і в цьому випадку вони скидають свої борги у спеціальні установи, а ті ведуть свою законну або ж незаконну діяльність.

"Деякі вважають, що "борги віддають тільки боягузи". Тому не платять за комунальні послуги, беруть товари в кредит і потім не платять за них. Як домагатися повернення таких боргів? Проблема в тому, що часто постачальники послуг – фінансових, комунальних – не захищені від недобросовісних позичальників", - зазначає Кушнірук.

Згідно з дослідженням, найбільше неплатників серед багатого класу. Експерт також вважає, що, крім врегулювання колекторської діяльності, дуже важливо забезпечити виконання вже існуючих законодавчих норм.

"У нас не діють цивілізовані механізми, закладені в Цивільний кодекс. Тому і виникають методи психологічного тиску, які використовують колектори. А часто і бандитські методи", – вважає Кушнірук.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада має намір посилити контроль за сплатою податків.

Нагадаємо, раніше в Київі колектори силою захопили квартиру, вигнавши господарів на вулицю. На місце події прибув поліцейський спецназ.

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