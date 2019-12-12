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  • Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам
12 декабря 2019, четверг, 22:53 163
Политика 2019-12-12T22:54:36+02:00
Українські Новини
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам

Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам

Таня Войтюк
Верховна Рада, Коллекторы, Законопроект, Рада
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада 12 декабря, помимо продления действия закона об особом статусе Донбасса, приняла за основу законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".

Об этом сообщается на сайте парламента.

Проектом предлагается определить понятие "коллекторская деятельность".

"Коллекторская деятельность - это профессиональная деятельность по урегулированию просроченной задолженности, осуществляется суб’объектами урегулирования такой  задолженности направленная на добровольное погашение должником в пользу кредитора просроченной задолженности по денежным обяз’обязательствам путем устного, письменного взаимодействия с ним", - говорится в законе.


Документом предлагается запретить коллекторам угрожать должникам, дезинформировать их и оказывать им неправдивые данные относительно их задолженности. Кроме того, предлагается установить запрет на использование вульгарной и нецензурной лексики, фраз, затрагивающих личную честь и достоинство должника, его деловую репутацию, а также использовать силу.

Также предлагается установить запрет коллектора своего номера и любым способом сообщать о задолженности третьим лицам.

В пояснительной записке отмечается, что за нарушение порядка осуществления коллекторской деятельности в законопроекте предусмотрен административный штраф.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада намерена усилить контроль за уплатой налогов.

Напомним, ранее в Киеве коллекторы силой захватили квартиру, выгнав хозяев на улицу. На место происшествия прибыл полицейский спецназ.

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