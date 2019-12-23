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23 грудня 2019, понеділок, 13:47 5
Суспільство 2019-12-23T14:21:30+02:00
Українські Новини
Архів Інституту нацпам'яті на Троєщині обійдеться в 550 млн гривень

Архів Інституту нацпам'яті на Троєщині обійдеться в 550 млн гривень

Таня Войтюк
Інститут національної пам'яті, Антон Дробович, Інститут нацпам'яті, Декомунізація
Антон Дробович. Фото: Facebook/Anton Drobovych
Антон Дробович. Фото: Facebook/Anton Drobovych

Український інститут національної пам'яті, новим директором якого 4 грудня призначили Дробовича Антона, має намір створити Архів репресивних органів загальною вартістю 550 млн гривень.

Про це директор інституту Антон Дробович повідомив на прес-конференції в понеділок, передають Українські Новини.

"Велика частина в роботі з декомунізації - це створення Архіву репресивних органів", - сказав він.

За словами Дробовича, у 2020 році на створення архіву з бюджетних коштів буде виділено близько 50 млн. гривень, а загальна вартість проекту складає 550 млн гривень.

"У 2020 році ми наблизимося до адаптації цього приміщення до потреб архіву... За 2020 рік ми просунемося в цьому плані, але мова йде про мінімум кількох роках, якщо нам збільшать фінансування на капітальних ремонт, будівництво, реставрацію", - сказав Дробович.

Директор інституту зазначив, що під створення архіву виділено приміщення в районі Троєщини площею 10 000 кв м, однак з часом його площа буде розширена до 19 000 м. кв

"Архів станемо потужним інтелектуальним центром, в який будуть приїжджати радянологи, вчені з усього світу. Це великий 8-поверховий дослідний центр з конференц-залами, дискусійними кімнатами, архивохранилищем", - зазначив Дробович.

За його словами, це буде найбільший відкритий архів документів репресивних органів у Європі.

Як повідомляли Українські Новини, Дробович окреслив пріоритети роботи Інституту нацпам'яті.

Раніше він заявив, що Україна не буде блокувати ексгумацію польських поховань.

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