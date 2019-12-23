Сотні мобільних груп Нацполіції шукають гральний бізнес по всій Україні

У Нацполіції створили 715 мобільних груп для виявлення незаконного грального бізнесу по всій Україні. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

До складу мобільних груп увійшли співробітники слідчих підрозділів та Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи моніторять дотримання норм законодавства щодо заборони функціонування будь-яких гральних закладів. Також зараз триває демонтаж зовнішньої реклами цих закладів.

"Будь-які спроби власників грального бізнесу відновити незаконну діяльність поліція буде припиняти і приймати відповідні заходи. Тому закликаємо спритників і осіб, що мають намір здавати в оренду приміщення під підпільні гральні заклади, не порушувати норми чинного законодавства", — йдеться в повідомленні.

В поліції просять громадян повідомляти на лінію 102 про такі заклади.



Як повідомляли Українські Новини, Аваков доручив Національній поліції з 16:00 п'ятниці, 20 грудня, припинити функціонування гральних клубів, закладів і лотерей.



Крім того, Нацполіція при закритті 5,3 тис. гральних закладів вилучила ігрове обладнання на 51,3 млн гривень і відкрила 250 кримінальних проваджень.

Тим часом Зеленський різко відреагував на провал легалізації грального бізнесу.