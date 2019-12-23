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23 грудня 2019, понеділок, 14:12 9
Силові структури 2019-12-23T14:13:58+02:00
Українські Новини
Сотні мобільних груп Нацполіції шукають гральний бізнес по всій Україні

Сотні мобільних груп Нацполіції шукають гральний бізнес по всій Україні

Валерия Драгомирова
Нацполіція, гральний бізнес, Закриття грального бізнесу
Лотерея. Фото: minfin.com.ua
Лотерея. Фото: minfin.com.ua

У Нацполіції створили 715 мобільних груп для виявлення незаконного грального бізнесу по всій Україні. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

До складу мобільних груп увійшли співробітники слідчих підрозділів та Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи моніторять дотримання норм законодавства щодо заборони функціонування будь-яких гральних закладів. Також зараз триває демонтаж зовнішньої реклами цих закладів.

"Будь-які спроби власників грального бізнесу відновити незаконну діяльність поліція буде припиняти і приймати відповідні заходи. Тому закликаємо спритників і осіб, що мають намір здавати в оренду приміщення під підпільні гральні заклади, не порушувати норми чинного законодавства", — йдеться в повідомленні.

В поліції просять громадян повідомляти на лінію 102 про такі заклади.


Як повідомляли Українські Новини, Аваков доручив Національній поліції з 16:00 п'ятниці, 20 грудня, припинити функціонування гральних клубів, закладів і лотерей.

Крім того, Нацполіція при закритті 5,3 тис. гральних закладів вилучила ігрове обладнання на 51,3 млн гривень і відкрила 250 кримінальних проваджень.

Тим часом Зеленський різко відреагував на провал легалізації грального бізнесу.

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