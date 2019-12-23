На україно-польському кордоні в черзі застрягли 1 500 автомобілів

За словами спікера Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, найбільше машин прикордонники зафіксували навпаки польських пунктів пропуску "Ягодин", "Шегині", "Краковець".

"Якщо брати "Ягодин", то там на даний момент, за інформацією польської сторони, близько 800 легкових транспортних засобів, "Краковець" - близько 500, "Шегині" - 300", - сказав Андрій Демченко

Демченко стверджує, що за добу в пункті пропуску за добу оформлюють близько 3,5 тис. транспортних засобів. У Держмитслужбі зазначають, що "додає специфіки" процедура оформлення машин, які належать українцям, які проживають за кордоном

"Вони оформляють письмове зобов'язання про вивезення авто, а це довше, ніж пропустити туриста... В наступному році подумаємо, як электронизировать цей процес. Наприклад, на Закарпатті в минулому році оформлялося близько 100 таких авто на добу, зараз 1400", - пообіцяв глава Держмитслужби.

Як повідомляли Українські Новини, з 8 грудня в Україні офіційно почала працювати Нова митниця.

Тим часом українцям спростили систему в'їзду в Ізраїль завдяки новим домовленостям.