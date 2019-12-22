В Канун зимних праздников на границе с Польшей образовались километровые очереди

Государственная пограничная служба предупреждает об очередях автомобилей на границе с Польшей перед новогодними и рождественскими праздниками.

Об этом говорится в сообщении западного управления погранслужбы в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В канун зимних праздников наблюдается прогнозируемое увеличение транспортного потока через пункты пропуска на границе и осложнение движения на украино-польском участке. Информируем граждан о значительные накопления транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда на территорию Украины", - написано в нем.

Наибольшее количество автомобилей наблюдается на пунктах пропуска "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика". Причиной такого накопления является то, что украинцы, которые работают и учатся за границей, или выезжали в личных целях, пытаются успеть до начала праздников вернуться домой.

Отмечается, что пункты пропуска с украинской стороны работают в 1,5-2 раза больше своей проектной пропускной способности. В частности, из пункта "Шегини" за сутки пропущено 2,8 тыс. транспортных средства и 23 тыс. человек, из "Краковца" проследовало 3,4 тыс. машины и 16 тыс. пассажиров.

Как сообщали Українськi Новини, украинцам упростили систему въезда в Израиль благодаря новым договоренностям.

Ранее в октябре на украинско-словацкой границе образовалась огромная очередь из грузовиков.