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28 ноября 2019, четверг, 11:04 763
Внешняя политика 2019-11-28T11:05:51+02:00
Українські Новини
Украинцам упростили систему въезда в Израиль благодаря новым договоренностям

Украинцам упростили систему въезда в Израиль благодаря новым договоренностям

Госпогранслужба, Израиль, Безвизовый режим, МИД
Израиль. Фото: pexels
Израиль. Фото: pexels

Во время встречи заместителя министра внутренних дел Украины Татьяны Ковальчук и министра внутренних дел Израиля Арие Дери стороны договорились об улучшении условия пересечения границы и прохождения миграционного и пограничного контроля граждан.


Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

По словам Ковальчук, договоренности касаются того, что будут созданы две рабочие группы.

"Одна рабочая группа будет создана из представителей пограничных ведомств Украины и Израиля. Пограничники будут работать с обеих сторон, фиксировать правонарушения и осуществлять превентивные меры. Они смогут физически присутствовать при пересечении границы украинскими и израильскими гражданами во время их въезда в аэропортах Украины и Государства Израиль. Пограничники не смогут влиять на принятие решений, однако они смогут обмениваться опытом", - рассказала заместитель главы МВД.

Вторая рабочая группа, по ее словам, будет создана с израильских и украинских полицейских, а также других представителей государственной власти, "для того чтобы нивелировать любые каналы нелегального рекрутинга граждан, которые едут в Израиль для нелегального трудоустройства".

В свою очередь министр внутренних дел Израиля отметил, что Израиль "заинтересован в теплых отношениях с Украиной, в частности в вопросах экономического сотрудничества и росте туристического потока".

Арие ДериАрие Дери и Татьяна Ковальчук. Фото: Госпогранслужба 

Как сообщали Українські Новини, в ноябре начали действовать безвизовые соглашения с рядом стран. Так, 21 ноября украинцам разрешили находится в Аргентине в течении полугода, а ранее Украина обновила безвизовое соглашение с Монголией.

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