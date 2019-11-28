Украинцам упростили систему въезда в Израиль благодаря новым договоренностям

Во время встречи заместителя министра внутренних дел Украины Татьяны Ковальчук и министра внутренних дел Израиля Арие Дери стороны договорились об улучшении условия пересечения границы и прохождения миграционного и пограничного контроля граждан.



Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



По словам Ковальчук, договоренности касаются того, что будут созданы две рабочие группы.



"Одна рабочая группа будет создана из представителей пограничных ведомств Украины и Израиля. Пограничники будут работать с обеих сторон, фиксировать правонарушения и осуществлять превентивные меры. Они смогут физически присутствовать при пересечении границы украинскими и израильскими гражданами во время их въезда в аэропортах Украины и Государства Израиль. Пограничники не смогут влиять на принятие решений, однако они смогут обмениваться опытом", - рассказала заместитель главы МВД.



Вторая рабочая группа, по ее словам, будет создана с израильских и украинских полицейских, а также других представителей государственной власти, "для того чтобы нивелировать любые каналы нелегального рекрутинга граждан, которые едут в Израиль для нелегального трудоустройства".



В свою очередь министр внутренних дел Израиля отметил, что Израиль "заинтересован в теплых отношениях с Украиной, в частности в вопросах экономического сотрудничества и росте туристического потока".

Арие Дери и Татьяна Ковальчук. Фото: Госпогранслужба

Как сообщали Українські Новини, в ноябре начали действовать безвизовые соглашения с рядом стран. Так, 21 ноября украинцам разрешили находится в Аргентине в течении полугода, а ранее Украина обновила безвизовое соглашение с Монголией.