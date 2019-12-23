"Слуги народу" програли по всій країні: підсумкові результати виборів в ОТГ

У неділю, 22 грудня, пройшли місцеві вибори в об'єднані територіальні громади та за підсумками перемогли самовисуванці "Слуг народу", передає "Країна".

В селах Капустине, Ташкент, Коларово і Погорілове перемагає чинний глава Мішково-Погоріловської ВІД Андрій Ботанин. Його конкурент, висуванець партії "Слуга народу" Ігор Бурда програв з великим відривом. За попередньою інформацією, Андрій Ботанин набрав 2228 голосів, Ігор Бурда - 114 голосів.

Аналогічна ситуація і на виборах глави Веснянской ВІДГ - там з великим відривом перемагає кандидат Леонід Мухарський, більш, ніж у 2 рази випередив висуванця партії "Слуга народу" Олексія Желницкого.

На Волині у Камінь-Каширському районі на виборах в Сошичненской ОТО перемогла помічниця народного депутата Ірини Констанкевич Світлана Сидорук (Констанкевич входить у групу "За майбутнє", її пов'язують із соратником Коломойського Ігорем Палицею - впливовому на Волині людиною). Її конкурентом був кандидат від партії "Слуга народу" Ігор Волосюк.

З 9 ОТО на Закарпатті тільки в двох перемогли кандидати від "Слуги народу". За їх даними, майже на всіх ОТО перемогли діючі голови сільських рад, і тільки дві громади пройшли під партійним брендом "Слуги народу", хоча в їх голів була висока підтримка жителів і до того, як вони вирішили балотуватися від президентської політсили.

У той же час, політична партія "Слуга народу" повідомила про успіх за результатами виборів у місцеві ради і зазначає, що кожен третій мандат - з "Слуги народу" і самовисуванців.

Як повідомляється на Facebook-сторінці політичної сили, оброблено 75% дільниць. Маємо 56% підтримки українців серед усіх партій за кількістю депутатів.

"Таким чином - проводимо в місцеві ради по всій Україні більше депутатів, ніж всі інші разом взяті партії. Ми отримали 33% серед всіх учасників, включаючи самовисуванців. Кожен третій мандат - наш!", - йдеться в повідомленні.

Раніше Українські Новини писали про те, як голосували в Україні на місцевих виборах.

Нагадаємо, помічник Президента України Володимира Зеленського повідомив про намір провести выборы на Донбасі одночасно з місцевими виборами по всій Україні.