Выборы на Донбассе хотим провести одновременно с местными выборами по всей Украине, - помощник Зеленского

Помощник Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак выступает за проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в один день со всеукраинскими местными выборами — 31 октября 2020 года.

Об этом он сказал во время сегодняшнего выступления на мероприятии в Chatham House в Лондоне, сообщают "Новости Донбасса" с места событий.



"Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года", — сказал Ермак.



Он выразил надежду, что во время встречи "нормандской четверки" 9 декабря в Париже стороны обсудят вопрос обеспечения безопасности в ОРДЛО перед выборами, а также доступа туда украинских СМИ и кандидатов.



"Кто-то должен обеспечивать порядок на этой территории и допустить наблюдателей, украинские медиа и кандидатов. А этот вопрос будет обсуждаться в Париже, я надеюсь. Но это обязательно будет происходить при участии ОБСЕ. И мы уже говорим с ОБСЕ о расширении их мандата", — отметил Ермак.



Как сообщали Українськi Новини, Ермак настаивает на возможности проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей только при наличии контроля Украиной над границей с Россией.



Также, Зеленский заявил, что выборы на Донбассе возможны только после обмена, вывода войск и перемирия.