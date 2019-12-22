В 23 регионах страны проходят выборы в ОТО: есть нарушения

В воскресенье, 22 декабря, проходят местные выборы в объединенные территориальные общины в 23 регионах страны. С начала предвыборной кампании зарегистрировано 47 нарушений. Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Заместитель председателя Нацполиции сообщил, что для проведения первых местных выборов образовано 119 территориальных избирательных комиссий.

По состоянию на 7 утра избирательные бюллетени получили все участковые избирательные комиссии, полиция взяла их под круглосуточную охрану.

По словам Фацевича, с начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 47 нарушений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 14 фактов, подкупом избирателей - 5 и фальсификация избирательных документов - 4 факта.

По 7 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.



Как сообщали Українські Новини, команда Зеленского хочет провести выборы на Донбассе одновременно с всеукраинскими местными выборами.