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22 декабря 2019, воскресенье, 20:37 17
Выборы 2019-12-22T21:00:01+02:00
Українські Новини
Наиболее низкая явка в Закарпатской области: как голосовали в Украине на местных выборах

Наиболее низкая явка в Закарпатской области: как голосовали в Украине на местных выборах

Ярина Вацяк
ОТО, Местные выборы, Выборы, Явка избирателей

Явка избирателей на выборах в выборах сельских, поселковых и городских советов, проведенных в объединенных территориальных общинах по состоянию на 15:00 составила от 14% до 54%.

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 12:00 она составляла от 4,4% до 35% в разных регионах, а на 15 часов - от 14% до 54%", - написано в нем

По состоянию на 12:00 в Злинской сельской объединенной территориальной общине Маловысковского района Кировоградской области явка избирателей составила 35%, в Зиньковской городской ОТО Зеньковского района и Петровской сельской ОТО Чутовского района Полтавской области - по 35%, в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района Черниговской области - 33,7%, в Криворожской сельской ОТО Добропольского района Донецкой области - 32%, в Старосилецкой сельской ОТО Коростышевского района Житомирской области - 32%.

ЦИК отмечает, что наиболее низкой явка была в Закарпатской области в Довжанской сельской ОТО Иршавского района - 4,4%, в Заречанской сельской ОТО Иршавского района - 4,5%, в Косоньской сельской ОТО Береговского района - 5,6%, в Ивано-Франковской области в Пидгайчиковской сельской ОТО Коломыйского района - 7,25%, в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района - 7,25%, в Волынской области в Сошичненской сельской ОТО Камень-Каширского района - 8%.

По состоянию на 15:00 ЦИК явка составила в Старосилецкой сельской ОТО Коростышевского района Житомирской области 54%, в Сахновецкой сельской ОТО Изяславского района - 54%, в Сахновецькой сельской ОТО Староконстантиновского района Хмельницкой области - 53,3%, в Черниговской области в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района - 53%, в Талалаевской сельской ОТО Нежинского района - 51%, в Сухополовьянской сельской ОТО Прилуцкого района - 50% в Доросинивской сельской ОТО Рожищенского района Волынской области - 52%, в Махнивской сельской ОТО Козятинского района Винницкой области - 50%, в Закарпатской области в Косонской сельской ОТО Береговского района - 14%, в Заречанской сельской ОТО Иршавского района - 19,7%, в Горондивской сельской ОТО Мукачевского района - 17,1%, в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района Ивано-Франковской области - 16,44%, в Куриловской сельской ОТО Купянского района Харьковской области - 23,4%.

23 декабря ЦИК продолжит информирование по явке избирателей на текущих выборах, планируется предоставить информацию по состоянию на момент окончания голосования в 20:00.

Как сообщали Українські Новини, помощник Президента Украины Владимира Зеленского сообщил о намерении провести выборы на Донбассе одновременно с местными выборами по всей Украине.

В полиции заявляли, что голосование проходит в штатном режиме. 

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