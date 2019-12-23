Рятувальники попереджають про підвищення рівня води в річках Закарпаття

23 грудня очікується підвищення рівня води у річках на Закарпатті. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. На річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води: на більшості річок на 0.5-1.5 м, без негативних наслідків; на р. Тиса та в нижніх течіях більшості приток на 1.0-2.0 м, без негативних наслідків; в нижніх течіях річок Латориця та Стара - 2.0-2.5 м з початковим виходом води на заплаву; в нижній течії р. Боржава - 2.5-3.0 м з початковим виходом води на заплаву. Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 23 грудня, густий туман накрив Україну, видимість на дорогах 200-500 метрів. Також опубліковані правила поведінки для водіїв і пішоходів під час туману. Крім того, рятувальники попереджають про погіршення погоди в Карпатах на Закарпатті. Очікується сильний мокрий сніг, хуртовини та ожеледь. Пориви вітру 15-20 м\/с, на високогір'ї 25-28 м\/с. Тим часом Францію, Іспанію і Португалію накрив ураган "Фабієн". Пориви ураганного вітру досягають 170 км\/ч. Загинули щонайменше вісім осіб.