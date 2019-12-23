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23 грудня 2019, понеділок, 09:30 29
Суспільство 2019-12-23T23:18:51+02:00
Українські Новини
Рятувальники попереджають про підвищення рівня води в річках Закарпаття

Рятувальники попереджають про підвищення рівня води в річках Закарпаття

Валерия Драгомирова
Закарпаття, дснс, Підвищення рівня води
Карпати
Карпати

23 грудня очікується підвищення рівня води у річках на Закарпатті. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води:

  • на більшості річок на 0.5-1.5 м, без негативних наслідків;
  • на р. Тиса та в нижніх течіях більшості приток на 1.0-2.0 м, без негативних наслідків;
  • в нижніх течіях річок Латориця та Стара - 2.0-2.5 м з початковим виходом води на заплаву;
  • в нижній течії р. Боржава - 2.5-3.0 м з початковим виходом води на заплаву.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 23 грудня, густий туман накрив Україну, видимість на дорогах 200-500 метрів.

Також опубліковані правила поведінки для водіїв і пішоходів під час туману.

Крім того, рятувальники попереджають про погіршення погоди в Карпатах на Закарпатті. Очікується сильний мокрий сніг, хуртовини та ожеледь. Пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с.

Тим часом Францію, Іспанію і Португалію накрив ураган "Фабієн". Пориви ураганного вітру досягають 170 км/ч. Загинули щонайменше вісім осіб.

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