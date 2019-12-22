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22 грудня 2019, неділя, 23:15 16
Суспільство 2019-12-23T01:15:01+02:00
Українські Новини
Хуртовини та шквальний вітер: для частини України оголосили штормове попередження

Хуртовини та шквальний вітер: для частини України оголосили штормове попередження

Ярина Вацяк
Прогноз, Сніг, Шквальний вітер, Негода, погіршення погоди, штормове попередження, Погода

У понеділок і вівторок, 23 і 24 грудня, в західних областях України оголошено штормове попередження, очікується істотне погіршення погодних умов.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними УкрГідрометцентру, протягом 23-24 грудня у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с. 23-24 грудня в Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - йдеться в ньому.

Рятувальники попереджають, що різка зміна погоди може призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.

Крім того, вночі 23 грудня в західній та південно-західній частині акваторії Чорного моря пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

Тим часом, вперше в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів у грудні.

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