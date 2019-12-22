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22 грудня 2019, неділя, 18:35 3
Силові структури 2019-12-22T18:40:21+02:00
Українські Новини
В ході обстрілів на Донбасі загинув український військовий

В ході обстрілів на Донбасі загинув український військовий

Таня Войтюк
Бойовики, Ситуація в зоні ООС, Загиблі військові, Втрати в зоні ООС, військові ООС
Бойові дії в зоні ООС. Фото: Facebook/ОНС
Бойові дії в зоні ООС. Фото: Facebook/ОНС

Бойовики, які за версією росЗМІ хочуть розведення військ, 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в неділю, 22 грудня, 1 український військовослужбовець загинув, 1 отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 5 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - написано в ньому.

Противник стріляв поблизу Талаковки, Пісків, Красногорівки, Кримського і Новолуганского. В результаті обстрілу 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинула, ще 1 отримала поранення. Штаб зазначає, що на ділянках розведення сил дотримується тиша.

Як повідомляли Українські Новини, 40 людей не хочуть повертатися в "ДНР" і "ЛНР" в рамках обміну "всіх на всіх".

Нагадаємо, лідери країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в Парижі домовилися про обмін між Україною і Росією утримуваними особами за принципом "всіх на всіх" до 2020 року.

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