В ході обстрілів на Донбасі загинув український військовий

Бойовики, які за версією росЗМІ хочуть розведення військ, 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в неділю, 22 грудня, 1 український військовослужбовець загинув, 1 отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 5 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - написано в ньому.

Противник стріляв поблизу Талаковки, Пісків, Красногорівки, Кримського і Новолуганского. В результаті обстрілу 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинула, ще 1 отримала поранення. Штаб зазначає, що на ділянках розведення сил дотримується тиша.

Як повідомляли Українські Новини, 40 людей не хочуть повертатися в "ДНР" і "ЛНР" в рамках обміну "всіх на всіх".

Нагадаємо, лідери країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в Парижі домовилися про обмін між Україною і Росією утримуваними особами за принципом "всіх на всіх" до 2020 року.