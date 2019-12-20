40 человек не хотят возвращаться в "ДНР" и "ЛНР" в рамках "обмена всех на всех", — росСМИ

В рамках предстоящего обмена "всех на всех", который не удалось согласовать, возникли новые трудности. Несколько десятков человек, которых Киев готовился передать непризнанным республикам, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков и предстоит расследовать, действительно ли их отказ является добровольным, сообщает "Комерсантъ".

По словам источника в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, около сорока человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать "ДНР" и "ЛНР", отказались участвовать в обмене и возвращаться на неподконтрольные территории.

Причины всех отказов остаются неизвестными, но в списке есть как те, кто не хочет возвращаться в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования в Украине.

Второй источник, близкий к одной из непризнанных республик Донбасса, подтвердил информацию об отказниках, не назвав их число.

"Это их право не меняться. Их никто не заставляет переезжать. Для нас важно, чтобы была очистка. Чтобы все нормы были соблюдены и человек был освобожден и пользовался равными правами, как все остальные граждане. Останется он на территории, подконтрольной Киеву, или приедет к нам — он волен распоряжаться совей судьбой самостоятельно. Важно, чтобы его не понуждали отказаться от обмена. Это должно быть подтверждено", — сказал он.

Изначально во время переговоров об обмене речь шла о том, чтобы проверку добровольности отказа, которую запросили непризнанные республики, осуществили представители Международного Красного Креста. Однако власти "ДНР" и "ЛНР" выступили против этого и настояли на том, чтобы проверку осуществил координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш.

Он сможет приступить к проверке, которая предусматривает встречи с отказниками, только после католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

Как сообщали Українські Новини, лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) договорились в Париже об обмене между Украиной и Россией удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 2020 года.

Напомним, что у Кучмы заявили, что Украина выполнила обязательства перед "нормандской встречей", а боевики - нет.