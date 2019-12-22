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22 грудня 2019, неділя, 17:27 5
Суспільство 2019-12-22T18:45:02+02:00
Українські Новини
У столиці пройшов перший новорічний парад: як це було

У столиці пройшов перший новорічний парад: як це було

Таня Войтюк
Обмеження руху, Новий рік, Парад, Оля Полякова

У неділю 22 грудня перекрили рух в центрі так як від парку Тараса Шевченка до Софійської площі проходить театралізоване костюмоване дійство - Новорічний парад Borjomi New Year Parade, в якому взяли участь понад 500 персонажів.

Новорічний парад в пямому ефірі транслювало "Громадське".

Головними учасниками параду стали ельфи, жонглери, ходулісти, а також оркестри і святкова 10-метрова платформа з головною Сніговою королевою - Олею Поляковою. Також участь взяли Леся Патока, художниця по костюмах; Слава Жила, режисер першого новорічного параду, Данило Демьохін, хореограф Юрій Дзвонар, композитор, Марина Соловйова, організатор, учасники параду.

Нагадаємо, спочатку свято планували провести 21 грудня, але через те,що в Україні ця субота робоча, парад перенесли на 22 грудня.

Новорічний карнавал. Скріншот: YouTube/НАШНоворічний карнавал. Скріншот: YouTube/НАШ

Як повідомляли Українські Новини, напередодні Нового року кожен прекрасне місто України прикрасили яскравими новорічними гірляндами.

Раніше 19 грудня в Києві пройшов святковий і барвистий парад помічників святого Миколая.

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